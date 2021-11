Lamezia, violento incidente nei pressi dell’aeroporto: un ferito grave

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 280, nei pressi dell’aeroporto di Lamezia Terme: due auto si sono scontrate poco prima dell’ingresso nella grande rotatoria di raccordo utilizzata per accedere allo scalo.

Apparse da subito gravi le condizioni di uno dei due conducenti, per il quale è stato necessario richiedere il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale di Catanzaro. Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche la Polizia Stradale per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della strada, oltre che per i rilievi del caso.