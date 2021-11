Scuola. Elisabetta Mirabelli eletta coordinatrice provinciale del Polo Digitale Calabria

da sinistra Elisabetta Mirabelli - Emilio De Rango - Emilia Mezzatesta

Si è riunito sabato scorso, 13 novembre, su richiesta della coordinatrice Regionale dott.ssa Emilia Mezzatesta, il Consiglio direttivo del Polo Digitale Calabria, che all’unanimità ha accolto la proposta di nomina, come coordinatrice provinciale, della Prof.ssa Elisabetta Mirabelli con delega agli asili nido alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie.

A darne voce è il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango che in una nota spiega “Dopo un periodo di grande incertezza, dovuto all’emergenza sanitaria, il Polo Digitale Calabria riapre le sue attività e lo fa attraverso l’approvazione della nomina della prima coordinatrice Provinciale suggerita e cosi tanto voluta dalla coordinatrice Regionale Emilia Mezzatesta”.

”Non nego l'immensa soddisfazione - continua il Presidente De Rango - per la profusa partecipazione e l'impegno costante della coordinatrice regionale Emilia Mezzatesta che con grande professionalità, costanza e senso dello spirito associativo cerca di portare avanti quelli che sono gli obiettivi prefissati dell'associazione. Trasmettere le competenze digitale ed individuare tutte criticità di settore per poterlo migliorare sempre più e fare in modo che passa sempre tenersi a passo con la tecnologia che oggi cresca dismisura e c’è tanto bisogno di competenze da trasmettere. Un progetto ambizioso che prevede un percorso molto faticoso. Nelle scuole c’è tanto bisogno di formazione legata ai processi digitali se ne parla tanto ma in pochi veramente ne conosce il vero significato, generare interessi tesi alla digitalizzazione ed alla formazione di gruppo attraverso l’alfabetizzazione e l’acquisizione delle competenze digitali per tutto il corpo docente e personale ATA, attraverso corsi di formazione, congressi, incontri che possano trasmettere interessi e competenze, nell’intendo di creare anche figure preposte come l’animatore digitale per ogni scuola che possa essere di supporto a tutto il corpo Docente e ATA, ma ritengo che tutti debbano raggiungere un livello di competenze digitali in modo da essere autonomi nello svolgere le attività quotidiane all’interno delle scuole. A cosa serve una lavagna interattiva multimediale in una scuola se nessuno o pochi la sanno utilizzare? E cosi come tante altre cose che avvengono all’interno delle scuole ma anche in altri settori e altri ambiti che mettono in ginocchio il corretto svolgersi delle attività. Ed è qui che subentrano le figure delineate dal Polo Digitale Calabria come punto di riferimento utile al ad far crescere il livello legato alle competenze digitali nelle scuole e cosi come in altri settori. ”

Elisa Mirabelli Presidente della cooperativa Sociale Padre Giovanni Semeria di Catanzaro Lido e oggi Coordinatrice Provinciale per la provincia di Catanzaro del Polo Digitale Calabria e forte della sua grande esperienza e determinazione siamo sicuri che darà il giusto apporto alla diffusione della cultura digitale all’interno del settore di sua appartenenza.

“Per noi oggi inizia un nuovo progetto una nuova rinascita -commenta la dott.ssa Mezzatesta - dopo due anni di arresto delle attività socio educative legate all’emergenza sanitaria, inizia quindi un progetto fantastico di grande responsabilità e soprattutto importante per chi ci ha sempre spronato ad trovare soluzioni tese ai processi avanzati di digitalizzazione all’interno delle scuole, sappiamo quanto è importante questa parola ma pochi ne conosciamo veramente il senso c’è bisogno di digitalizzare, ed il Polo Digitale Calabria ha assunto questo ruolo di leadership su tutto il territorio attraverso le sue figure.

Siamo qui in questa giornata per apporre un tassello importante per la nostra organizzazione e in qualità di coordinatrice Regionale del Polo Digitale Calabria con delega agli asili nido alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie e tutti i servizi educativi, ci siamo riuniti in consiglio questa giornata per fare una nomina straordinaria, è la nomina della coordinatrice provinciale la Prof.ssa Elisabetta Mirabelli che avrà la delega per quanto riguarda tutta la provincia di Catanzaro e sarà sua responsabilità promuovere, come lei sa fare anche in altri ambiti, la digitalizzazione nelle scuole paritarie e nei servizi educativi nella provincia di Catanzaro.”

“Una giornata veramente impostante” Conclude De Rango “ ringrazio i componenti del direttivi Regionale il direttore generale Carmine Gallo e il segretario generale Alfredo Andrieri per il loro impegno costante e il coordinatore Regionale con delega al mondo all'istruzione e alla scuola del Polo Digitale Calabria nonchè animatore digitale del CIPIA - centro provinciale istruzioni adulti - il professore Salvatore Belsito che ci accompagna in tutti i nostri incontri e si contraddistingue per la sua grande professionalità e disponibilità ed è di supporto al mondo dell'istruzione e della scuola.

Grande apprezzamento esprime il Presidente e il consiglio direttivo e che augura alla neo coordinatrice provinciale Elisabetta Mirabelli buon lavoro.