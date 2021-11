Tiriolo .Nascondeva marijuana in un garage: denunciato operaio

L’infallibile fiuto di “Enno”, cane antidroga, ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro di rinvenire della marijuana in un’abitazione di Tiriolo nonché denunciare un operaio 59enne.

IL FATTO

Nei giorni scorsi i militari dell’arma hanno eseguito una serie di perquisizioni in alcune abitazioni ove erano stati segnalati movimenti sospetti. Giunti a casa del 59enne, l’operaio ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri 10 grammi di marijuana, che teneva a portata di mano in una di confezione in tabacco sfuso.

Coadiuvati da “Enno”, il cane antidroga in servizio presso il Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, i carabinieri hanno però eseguito lo stesso il controllo nell’abitazione fino ad arrivare ad un magazzino attiguo all’abitazione. Proprio qui, i militari sono stati condotti da “Enno” verso alcuni scatoloni di mangime sotto i quali erano nascosti 220 grammi di marijuana.

L’operaio tiriolese è stato dunque denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tutta la droga posta sotto sequestro in attesa del decreto d distruzione.

I controlli in questione hanno inoltre permesso anche di segnalare un altro cittadino di Tiriolo quale assuntore di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato con poco meno di 2 grammi di marijuana.