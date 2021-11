M5S. Davide Tavernise eletto capogruppo in Consiglio regionale

E’ Davide Tavernise il Capogruppo scelto dal M5S nel Consiglio regionale della Calabria.

“Ringrazio il mio collega consigliere Francesco Afflitto per la fiducia, e i vertici del Movimento 5 Stelle per aver creduto ancora una volta in me”. Queste le prime parole del consigliere regionale del M5S, subito dopo il primo Consiglio regionale calabrese, a margine della nomina.

“Un ruolo importante – continua Tavernise – che porterò avanti con dedizione e competenza. Due sono le sfide che ci attendono, e che affronteremo con impegno per risollevare concretamente, le sorti della nostra regione: sanità e infrastrutture, con attenzione particolare alla questione SS. 106, quali emergenze sociali indifferibili da risolvere, per riconsegnare ai calabresi credibilità verso le istituzioni regionali; valorizzazione delle bellezze, quindi rilancio del turismo e dell’agricoltura, per strutturare un’economia calabrese che restituisca alle famiglie fiducia verso il futuro, e ai giovani un’occupazione dignitosa nella propria regione”.