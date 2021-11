Fisi Calabro Lucano, ottimi risultati al I Trofeo skiroll Monte Pollino

Ottimi risultati per il Fisi Calabro Lucano in occasione del I trofeo Skrioll Monte Pollino. Hanno partecipato cinque sci club provenienti da Sicilia, Calabria e Basilicata: US Nicolosi, SC Linguaglossa, SC Montenero, SC Rotonda e SC Terranova di Pollino, quest’ultimo organizzatore della manifestazione in condivisione con lo sci club Montenero di San Giovanni in Fiore e con il Comitato FISI Calabro Lucano.

Il club calabrese ha piazzato 9 piccoli atleti nelle gare che sono state disputate su un percorso impegnativo che ha collegato Terranova di Pollino a San Lorenzo Bellizzi con un dislivello da 810 a 1.060 metri sul livello del mare.

Alla competizione erano presenti la presidente del CAL Bianca Zupi, il responsabile tecnico del Fondo Pino Mirarchi e il sindaco di Terranova Vincenzo Golia.

Di seguito la classifica dei primi tre classificati suddivisa per categorie con relativi sci club di appartenenza: Giovani/Seniores maschile: Giulio Mirarchi (sc Montenero), Mario Danut Arhire (sc Linguaglossa), Antonio La Valle (sc Rotonda); Giovani/Seniores femminile: Isabella Salamone (sc Terranova di Pollino), Iole Esposito (sc Rotonda); U16 Allievi maschile: Gianluigi Gualtieri, Salvatore Crispo, Giovanni Minardi (tutti sc Montenero).

U16 Allievi femminile: Cristina Succurro, Stefania Mirarchi, Antonia Chiarello (tutte sc Montenero); U12 Cuccioli maschile Federico Di Bella (Nicolosi), Cristian Santangelo (Nicolosi), Giuseppe Lufrano (Terranova di Pollino); U12 Cuccioli femminile: Agnese Poggese (Terranova di Pollino), Marta Lobarco (Terranova di Pollino), Teresa Loria (Montenero); U10 Baby maschile: Simone Pellitta (Terranova di Pollino), Luciano Barberio (Montenero) Giovanni Lufrano (Terranova di Pollino); U10 Baby femminile: Giorgia Chiarelli (Terranova di Pollino), Serafina Succurro (Montenero), Asia Carmen Tufaro (Terranova di Pollino).