Palizzi. In un convegno la filiera vitivinicola e le opportunità del Pal area grecanica

Grande partecipazione all’evento del Gal Area grenica in collaborazione con l'amministrazione comunale di Palizzi e dedicato alla presentazione delle opportunità offerte dal Piano di Azione Locale (PAL) 2014-2020. L’incontro si è svolto nella Sala Consiliare del Comune di Palizzi e ha visto la partecipazione di diversi operatori della filiera vitivinicola.

Dopo i saluti introduttivi del consigliere Carmelo Pansera, ha preso la parola il neo eletto Sindaco di Palizzi, Umberto Felice Nucera, che ha rinnovato l’intento della sua amministrazione a collaborare con le numerose attività che il GAL realizzerà per l’attuazione del PAL Area Grecanica ed in particolare le iniziative riguardanti la filiera vitivinicola.

A seguire, il Presidente del GAL Area Grecanica, Filippo Paino, ha esposto i due assi su cui attualmente si sta muovendo il GAL Area Grecanica: da un lato il rinnovo delle vesti del Gruppo di Azione Locale (con una revisione della Statuto ed un ampliamento della sua base sociale) e dall’altro l’attuazione del PAL Area Grecanica.

“Per quanto riguarda la filiera vitivinicola - ha continuato Paino - il Piano di Azione Locale offre una grande opportunità alle imprese esistenti e nascenti del nostro comprensorio: grazie al progetto integrato “La Vigna del Padre”, già approvato e con un budget di 670.000 euro, il GAL offre alle imprese l’opportunità di migliorare la competitività del comparto vitivinicolo dell’Area Grecanica attraverso il recupero e la valorizzazione dei vitigni autoctoni e locali (vigneto di tutela e sperimentazione e vivaio per la coltivazione delle barbatelle) e la sperimentazione di nuovi vini (cantina sperimentale per le micro vinificazioni e annesso laboratorio di analisi)”.

Dopo Paino, ha preso la parola Piero Polimeni, Responsabile del PAL Area Grecanica, che ha illustrato nel dettaglio il Progetto Integrato La Vigna del Padre. Il Progetto sarà realizzato da una Rete di Imprese del Settore Vitivinicolo (Polo) operanti nell’Area Grecanica, cui si possono aggiungere imprese che operano per la promozione del territorio; questo raggruppamento di imprese indipendenti, comprese start up, organismi di consulenza e organismi di ricerca, avrà l’obiettivo di stimolare l’attività economica/innovativa della microfiliera vitivinicola dell’Area incoraggiando il lavoro e l’uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuire in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono la Rete/Polo. Alla Rete di Imprese potranno partecipare anche Operatori del Turismo Sostenibile per valorizzare la “Vigna del Padre” all’interno degli Itinerari Enogastronomici della Calabria Greca.

L’idea della Vigna del Padre nasce dal lavoro di ricerca territoriale svolto dal GAL Area Grecanica nell’ambito del PSL Neo Avlàci 2007-2013 e dagli incontri con Orlando Sculli che ha realizzato a Ferruzzano un Vigneto di Salvataggio in cui sono custoditi più di 100 vitigni autoctoni della provincia di Reggio Calabria e, tra questi, molti del territorio dell’Area Grecanica. Il Professore Sculli, presente all’incontro, ha dettagliatamente spiegato come è nata l’idea del Vigneto di Salvataggio che ha creato, sottolineando l’importanza della valorizzazione dei vitigni autoctoni del nostro comprensorio, anche se questo comporta tempi lunghi e procedimenti complessi.