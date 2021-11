Covid. In Calabria si contano altri 3 morti e 152 nuovi contagi

Sale ancora il numero di morti per o con il coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono tre i decessi registrati nel bollettino di oggi, 16 novembre: uno nel Catanzarese e due nel Reggino. I nuovi contag si attestano invece a quota 152, casi scoperti dai 4.327 tamponi effettuati nella giornata di oggi. Dunque una nuova leggera risalita della curva dei contagi rispetto alla giornata di ieri quando i positivi erano 120 (LEGGI).

Oggi è la provincia di Reggio Calabria che registra più casi con i suoi 51 nuovi positivi, seguono Cosenza (+30), Catanzaro e Vibo Valentia, entrambe con 28 nuovi positivi, e infine Crotone (+13). Due nuovi casi vengono inoltre segnalati da fuori regione.

Ad oggi sono in tutto oltre 90 mila ( esattamente 90.024) le persone le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione mentre i decessi sono stati 1.470. Le persone uscite dall’incubo del Covid-19 sono state in tutto 84.836 e solo oggi si registrano +149 guariti. Gli attuali positivi sono invece in tutto 3.718.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari ci sono 117 pazienti e nelle ultime 24 ore si registrano 5 ricoveri nel Cosentino, 4 dimissioni nel Reggino, una nel Catanzarese e una nel Crotonese. Sono 11 invece le persone che si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si trovano 3.590 (+1).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 51, per un totale di 31.769. Attualmente i casi attivi sono 1.300, di cui 37 in reparto; 1 in terapia intensiva(-1); 1262 in isolamento domiciliare (+15). I casi chiusi sono 30.469: di cui 30.054 guariti (+39), 415 deceduti(+2).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 28.879, di cui 30 nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 1.573, di cui 49 ricoveri in reparto(+5); 5 in terapia intensiva; 1.519 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 27.306: 26.642 guariti (+24), 664 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica: " 31 positivi di cui 1 fuori regione”.

Nel Catanzarese, dove i casi di oggi sono 28, il computo totale è di 11.830. Attualmente i casi attivi sono 256, di cui 14 ricoveri in reparto (-1); 5 in terapia intensiva; 237 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 11.574: 11.413guariti (+22), 161 deceduti (+1). L'Asp di Catanzaro comunica: " 29 positivi di cui 1 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi di covid-19 di oggi sono 13, per un totale di 8.879. Attualmente i casi attivi sono 148, di cui 9 ricoveri in reparto (-1); nessun ricovero in terapia intensiva; 175 in isolamento domiciliare (-34). I casi chiusi sono 8.695:8.579guariti (+48), 116 deceduti.

Nel Vibonese da febbraio i casi totali sono stati 7.221, di cui 28 nuovi positivi solo oggi. Attualmente i casi attivi sono 285, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 278 in isolamento domiciliare (+12). I casi chiusi sono 6 6936: 6832guariti (+16), 104 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone residenti in altre regionI, oggi i positivi sono 2, per un totale di 1.446 casi. Gli attuali positivi sono 120 (+2), di cui 1 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 119 in isolamento domiciliare (+1). I guariti sono 1.316; i deceduti 10.