L’iniziativa “Trekking urbano naturalistico” porta i bambini alla scoperta del borgo di Stilo

Nell’ambito delle attività del progetto Mediterraneamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, prosegue la programmazione delle attività di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza (EduCare), rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Nella programmazione delle attività “sport all’aperto” lo scorso 13 novembre, 28 bambini iscritti al progetto “Mediterraneamente” hanno partecipato all’iniziativa “Trekking urbano naturalistico” alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia, Stilo.

Questa esperienza ha permesso di unire l’attività fisica all’aperto con la conoscenza e il contatto diretto con le ricchezze culturali e paesaggistiche di un territorio come il borgo di Stilo. La cono-scenza delle risorse ambientali, tradizionali, paesaggistiche e culturali forma un bagaglio indivi-duale di apprendimento necessario per poter tutelare questo patrimonio e agire consapevolmen-te.

La camminata si è snodata lungo le vie del borgo alternando anche percorsi più naturalistici che hanno consentito di ammirare le ricchezze architettoniche ma anche le ampie vedute panorami-che della vallata sottostante.

Questo percorso è stato realizzato in collaborazione con le guide ambientali del Trekking Stilaro e si è concluso con una visita in fattoria e un pranzo “rurale”.

I ragazzi hanno partecipato in maniera gratuita a questa esperienza e hanno avuto modo, come previsto dallo spirito del progetto, di ampliare le possibilità di apprendimento informale, la conoscenza dell’ambiente che li circonda e soprattutto riappropriarsi di un po' di quella socialità persa durante tutti questi mesi di emergenza sanitaria ed isolamento sociale.