Reggio Calabria, ritrovato uomo scomparso: ricoverato preventivamente

Svolta nel caso di Simone Di Martino, trentacinquenne di Casaleggio Novara, in Piemonte, scomparso lo scorso 10 novembre. L’uomo, nel tentativo forse di raggiungere la Sicilia, è stato individuato da alcuni militari della Guardia di Finanza mentre si trovava a bordo strada, in sosta.

In stato di difficoltà forse a causa del lungo viaggio, è apparso sofferente al punto che i finanzieri, dopo averlo raggiunto, lo hanno condotto in ospedale per un ricovero preventivo, al fine di svolgere degli accertamenti. Lo rende noto la madre, che lo scorso mecoledì aveva dato l’allarme.