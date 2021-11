Intimidazione Siderno, Iacucci (Pd): “Rafforzare solidarietà tra istituzioni”

Franco Iacucci

“Vicinanza e solidarietà a Mariateresa Fragomeni”. Così in una nota il consigliere regionale Franco Iacucci, in merito all’ennesimo atto intimidatorio che ha colpito la nuova amministrazione di Siderno. “È l’ora di alzare la voce e dimostrarci uniti nella ferma condanna di un sistema che pensa di essere più forte dello Stato, impegnandoci a rimuovere tutte quelle cause economiche, sociali, culturali che fanno proliferare la criminalità organizzata”.

“I sindaci sono sempre più esasperati, a volte lasciati soli a gestire i propri territori” conclude. “Ecco perché è necessario rafforzare la solidarietà tra le Istituzioni visto che troppo spesso non viene data la giusta importanza al ruolo dei sindaci, sempre più nell’occhio del ciclone non solo per minacce e atti intimidatori ma anche per le forti pressioni che ricevono”.