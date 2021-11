Celebrata anche a Corigliano-Rossano la giornata mondiale dei poveri

Anche a Corigliano-Rossano è stata celebrata la quinta Giornata Mondiale dei Poveri voluta fortemente da Papa Francesco. Il padre Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati, monsignor Maurizio Aloise, ha celebrato, nella mattinata di domenica 14 novembre 2021, la Santa Messa nella Parrocchia di “Santa Maria ad Nives” a Schiavonea, nell'area di Corigliano, alla presenza di molti fedeli.

Da sottolineare, in modo particolare, che il padre Arcivescovo, di comune accordo con la Caritas Diocesana e l’equipe della “Casa della Speranza” presieduta da don Claudio Cipolla, ha offerto la cena, all’interno del Salone degli Stemmi dell’episcopio, ai tanti indigenti dell’intero territorio diocesano i quali hanno vissuto una serata indimenticabile, oltre di grande amicizia e di piena aggregazione, insieme a tanti altri fratelli e sorelle di diverse nazionalità. Negli ultimi anni, purtroppo, sono aumentati i poveri anche nell'intera area urbana di Corigliano-Rossano e non solo. La pandemia, a causa del Covid-19, ha influito ulteriormente su questo dato in cui molte persone hanno perso il lavoro.

Un dato preoccupante che, negli ultimi tempi, ha fatto aumentare le file al centro Caritas Diocesano con la richiesta di aiuto da parte di numerosi cittadini ed immigrati. In questo territorio vi sono, tuttora, molte famiglie e persone invisibili che fanno fatica a sopravvivere. Da segnalare, infine, l’opera meritevole della Caritas Diocesana e di altre Associazioni che, in tutti i modi, garantiscono un sostegno alle tante famiglie bisognose del territorio consegnando loro viveri di ogni genere e beni di prima necessità.