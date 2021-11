‘Ndrangheta. Colpo al clan Molè: blitz in Lombardia, Toscana e Calabria. Oltre 100 indagati

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Il blitz è scattato nella notte e contemporaneamente a Reggio Calabria, Milano, Firenze e Livorno, quando gli uomini delle squadre mobili locali ed i colleghi dello Sco, su ordine delle rispettive Procure distrettuali antimafia, hanno fatto scattare le manette per oltre cento persone.

L’operazione è andata a colpire soggetti tutti di origine calabrese e provenienti per la precisone dalla Piana di Gioia Tauro, ritenuti appartenenti alla importante cosca dei Molè ma attivi anche in Lombardia e in Toscana, oltre a contare su ramificazioni internazionali.

Nell’ambito delle investigazioni è stata sequestrata oltre una tonnellata di cocaina che era stata importata dal sudamerica mentre i sigilli sono scattati anche per aziende, beni immobili, terreni e rapporti finanziari.

I reati contestati sono di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, ma anche di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di produzione, traffico e cessione di droga, oltre che di usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione.

Il filone milanese delle indagini è stato condotto congiuntamente dalla Polizia di Stato e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como.