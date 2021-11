Esplosione a Lamezia: danneggiate auto, in frantumi vetrate abitazioni

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa sera intorno alle 21.40, in via Monsignor Luisi della città della Piana, per l’esplosione di un ordigno rudimentale.

La deflagrazione ha danneggiato delle vetture e frantumato alcune vetrate delle abitazioni nelle vicinanze. Non si registrano però e fortunatamente feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e le auto mentre i carabinieri stanno indagando sull’accaduto.