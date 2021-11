Carabiniere investito a Cosenza: confermato un solo arresto

Il Gip del Tribunale di Cosenza, Salvatore Carpino, ha rimesso in libertà M.G., di 23 anni, e G. S., 27 anni, ritenuti responsabili del tentato omicidio Vice Brigadiere dei Carabinieri in servizio alla Radiomobile della Compagnia di Cosenza. (QUI)

Lo stesso Gip ha invece confermato l’arresto di R. C, di 20 anni, individuato come il conducente della Mercedes classe A che ha travolto il sottufficiale. Per il 20enne sono stati però disposti gli arresti domiciliari.