Castrolibero. I Consiglieri Comunali Gangi e Ricchio aderiscono al PD

I Consiglieri Comunali di Castrolibero, Angelo Gangi e Raffaella Ricchio hanno inteso aderire formalmente al PD, per “dare un contributo, di pensiero e di azione anche nel Consiglio di un Comune così determinante, per ogni idea di conurbazione o addirittura di Città Unica, dell’area urbana di Cosenza”.

“Quanto accaduto a Cosenza alle ultime elezioni amministrative,- affermano Gangi e Ricchi - con la vittoria netta di un ampio fronte unitario progressista, dimostra che se la proposta politica del centro sinistra parte da un forte radicamento territoriale, includente ed unitaria, essa si connota non solo di credibilità ma, spesso, risulta essere vincente. La guida socialista, poi, per la Città di Cosenza, resa possibile dal contributo determinante del Partito Democratico, rappresenta qualcosa di evocativo delle grandi personalità Istituzionali del passato, che hanno fatto la storia di Cosenza ma, anche, - concludono - una prospettiva di grande slancio per un nuovo protagonismo del Pd e più complessivamente di tutte le forze a vocazione riformista, nell’immediato e per il futuro.”