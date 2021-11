Covid. I contagi non si fermano in Calabria: in 24 ore 120 nuovi casi e un decesso

Ancora alti i contagi da Covid-19 in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stai registrati 120 nuovi casi e un decesso nel Cosentino. Rispetto ai 139 casi di ieri (QUI IL BOLLETTINO) si registra un leggero calo dei positivi ma c’è anche da dire che, in occasione del fine settimana, sono stati di meno anche i tamponi effettuati e processati: 3.365 nell’ultima giornata.

La maggior parte dei positivi si registra nel Reggino dove si contano 72 nuovi casi, segue la provincia di Crotone (+11), e poi Cosenza (+4), Catanzaro (+3) Vibo Valentia (+1) e 29 nuovi casi sono stati segnalati da altra regione o Stato.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 89.872, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.467. I guariti di oggi sono 138, per un totale di 84.687 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19.

Tornano ad aumentare i ricoveri. Sono 5 infatti i nuovi ingressi nei reparti ordinari calabresi: tre nel Reggino, tre nel Catanzarese e una dimissione nel crotonese, per un totale di 117 pazienti ricoverati. In terapia intensiva si trovano invece 12 persone, solo nelle ultime 24 ore tre ricoveri nel Catanzarese.

Gli attuali positivi sono in tutto 3.718 (-19) e diminuiscono le persone che si trovano in isolamento domiciliare 3.589 (-27).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 72, per un totale di 31.718. Attualmente i casi attivi sono 1290, di cui 41ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 1247 in isolamento domiciliare (+32). I casi chiusi sono 30428:30015 guarit1 (+37), 413 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica: "29 positivi fuori regione (sbarco Roccella Ionica)".

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 28.849, di cui 4 nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 1.567, di cui 44 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.518 in isolamento domiciliare (-39). I casi chiusi sono 27.282, di cui 26618 guariti (+42), 664 deceduti.

Nel Catanzarese, dove i casi di oggi sono 3, il computo totale è: 11.802. Attualmente i casi attivi sono 251, di cui 15 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 231 in isolamento domiciliare (-13). I casi chiusi sono 11551: 11391 guariti (+10), 160 deceduti.

Nel Crotonese i casi di covid-19 di oggi sono 11, per un totale di 8.866. Attualmente i casi attivi sono 219, di cui 10 ricoveri in reparto; nessun ricovero in terapia intensiva; 209 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 8647, di cui 8531 guariti (+24), 116 deceduti.

Nel Vibonese da febbraio i casi totali sono stati 7.193, un solo nuovo positivo registrato oggi. Attualmente i casi attivi sono 273, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 266 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 6.920: 6816 guariti (+23), 104 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone residenti in altre regione, oggi i positivi sono29, per un totale di 1.444 casi. Gli attuali positivi sono 118 (+27), di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 118 in isolamento domiciliare(+27). I guariti sono 1.316 (+2); i deceduti 10.