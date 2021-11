Controlli straordinari nel cosentino: un arresto per furto di energia elettrica

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano – Rossano, supportati dai militari del 14° Battaglione Calabria, hanno passato al setaccio tutta l’area urbana di Corigliano Calabro, di Mirto Crosia e di Cariati.

Diverse le perquisizioni domiciliari e personali eseguite. Controllati inoltre 62 veicoli ed oltre 100 persone, comminate sanzioni al Codice della Strada per gravi violazioni e sequestrando un veicolo. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Cariati unitamente a quelli di Scala Coeli hanno arrestato un 48enne di Cariati, percettore del reddito di cittadinanza, resosi responsabile di aver effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica, tramite un by pass.