Park and ride Crotone. Ciclofficina trova bici rubate e le porta al Comune

Prima il rinvenimento delle bici rubate, poi la denuncia di una nuova effrazione al Park and ride e infine una sorta di manifestazione dimostrativa davanti al Comune di Crotone.

Le ultime ore per i ragazzi di Ciclofficina sono state ricche di eventi. Ieri sera, come si evince da una diretta Facebook, i ragazzi hanno ritrovato davanti il ristorante Orfeo su via Regina Margherita quattro bici rubate precedentemente dalla stazione di via Miscello da Ripe e depredate di sellini.

I ragazzi si sono quindi spostati nella sede del Park and Ride dove hanno documentato una nuova effrazione, hanno quindi denunciato l’ennesimo furto. Questa mattina i soci hanno notato che le bici erano ancora parcheggiate lungo la strada e hanno deciso di riportare i mezzi davanti la sede in cui “abita” il proprietario: il Comune.

Da quando l’associazione ha lasciato la struttura, il 2019, delle 50 biciclette presenti ne sono state rubate 38.

Ennesimo episodio dunque nella struttura, dopo il furto dello scorso 1 novembre (LEGGI).