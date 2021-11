Panoramica di Lamezia, CorriCastrovillari sul podio con i ragazzi della Scuola di Atletica

Medaglia d’oro per Gabriel De Maio e terzo posto per Federico Costa nei 400 metri, mentre negli 800 metri Ferdinando Costa e Federico Ferrarini si sono dati battaglia fino ad ottenere il podio, facendo registrare il loro miglior tempo.

È successo nel corso della III edizione della Panoramica di Primavera, a Lamezia Terme, che si è svolta il 14 novembre. La manifestazione, organizzata dall’Asd NIK Run For Nicholas Green, ha confermato come la scuola di atletica della CorriCastrovillari, guidata da Gianfranco Milanese, stia dando i suoi frutti.

Nel corso della gara hanno partecipato anche i “veterani”, come Raffaele Lagani che ha trionfato nella SM65 e che si è confermato in terza posizione nel Campionato Master. Le attestazioni di stima sono giunte da varie parti e in particolar modo dal Presidente regionale Fidal, Vincenzo Caira, che si è complimentato con tutto il team.

“Abbiamo voluto onorare al meglio una gran bella gara organizzata dalla Nicholas Green di Lamezia dell’amico Pietro Gatto - ha commentato Milanese -, e lo abbiamo fatto con il solito impegno e il conclamato spirito di gruppo che ci contraddistingue. I ragazzi della Scuola di Atletica - ha proseguito - confermano in pista quello che già abbiamo riscontrato durante gli allenamenti: stanno pian piano crescendo dei piccoli grandi campioni. Sono sicuro - ha concluso il Presidente - che ci riserveranno ancora tantissime sorprese e ci regaleranno altrettante soddisfazioni”.