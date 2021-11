Tennis tavolo, una vittoria e due pareggi per il Castrovillari

Una vittoria e due pareggi per la squadra di tennistavolo Castrovillari. Nel torneo di B2 i lupi hanno sconfitto il Casper Reggio Calabria grazie ai punti del capitano Eros Perri (2) , Antonio Corrado (2) , e a Francesco Federico.

Nei Campionati Regionali di serie C2 e serie D i lupi del Pollino hanno ottenuto solo due pareggi con il Casper e con il Cosenza.

È comunque soddisfatto il presidente De Gaio: “Oggi grande vittoria in B2, gli atleti mi avevano promesso di farmi felice per il mio compleanno con la vittoria sul Casper e la quarta posizione in classifica e li ringrazio di cuore. Il nostro unico obiettivo è la salvezza. Un campionato con otto squadre e con le ultime 3 che retrocederanno in C1 richiede molta attenzione e grandi motivazioni in ciascuno degli incontri che il calendario ci riserverà. Troveremo sul nostro cammino squadre forti ed attrezzate, cercheremo di fare bella figura con tutte e, naturalmente, più punti possibili per raggiungere la salvezza senza troppi patemi”.