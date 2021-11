Incendio auto Comune Siderno, la solidarietà del Pd e di Bruni

"Tutta la comunità del Partito Democratico si stringe attorno a Mariateresa Fragomeni e alla città di Siderno per le vili minacce ricevute dalla sindaca e dall’amministrazione”. È quanto scrive Francesco Boccia, responsabile rapporti Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, in merito all’incendio che la scorsa notte ha interessato due mezzi del Comune di Siderno (QUI).

Solidarietà è arrivata inoltre dal Pd calabrese e dal suo commissario Stefano Graziano, per il quale “l’escalation di attacchi criminali di cui è vittima la comunità, fin dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, ci preoccupa per la tracotanza con cui si ripetono -continua Graziano- e ci impegna al fianco della sindaca Mariateresa Fragomeni, della sua giunta e dell’intero consiglio comunale, affinché la città possa tornare a respirare attraverso una gestione sana e trasparente”.

Un messaggio è stato inoltre inviato da Amalia Bruni, leader dell'opposizione in Consiglio Regionale. “E’ palese che l’amministrazione si trovi sotto tiro - scrive Bruni - ma chi si nasconde dietro questi atti vigliacchi non può e non deve intimidire, attendiamo con fiducia che la magistratura e le forze dell'ordine faranno chiarezza in ordine a questi episodi criminali, assicurando alla giustizia chi tenta di minare la legalità e la sicurezza”.