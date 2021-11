Strongoli, perde il controllo dell’auto e auto si ribalta. Ferita 64enne

Una 64enne è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 53 nei pressi del santuario di Verga D’oro, in direzione di Strongoli, nel crotonese.



Per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato andando a finire nel canalone di scolo a bordo strada.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cirò Marina e di Crotone con una unità fluviale, che hanno estratto dal mezzo la malcapitata e messo in sicurezza la vettura e l’area. Presenti anche i carabinieri di Cirò Marina e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla 64enne.