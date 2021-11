Catanzaro. Al Pugliese Ciaccio attivo ambulatorio di Long Covid

È attivo dall’inizio del mese di novembre l’ambulatorio al Pugliese Ciaccio di Catanzaro per i pazienti guariti dal Sars-CoV-2 e che presentano sintomi da long Covid.

L’ambulatorio seguirà il seguente calendario: II martedì di ogni mese dalle h 14.00 alle h 18.30 (8 pazienti inseriti in slot); -IV sabato del mese dalle h 8.00 alle h 12.30 (8 pazienti inseriti in slot).

L'ambulatorio si trova al V piano dell'Ospedale Pugliese scala B e vi si accede mediante prenotazione presso il CUP con impegnativa del Medico Curante riportante la dicitura per Visita Internistica- Long Covid.

Tutti i medici in servizio nella struttura hanno competenza in tema di Covid-19 dato che hanno prestato servizio nel reparto di medicina Covid e hanno le competenze per usare le tecnologie adeguate alla valutazione di questa patologia.

Inoltre l'ambulatorio ha un approccio multidisciplinare, in collaborazione con altri specialisti che possono essere coinvolti, di volta in volta, a secondo del caso, sia in ambito dipartimentale, che coinvolgendo professionisti di altro dipartimento.