Mendicino. Ai domiciliari, va dai carabinieri e chiede di andare in carcere

È evaso dai domiciliari e si è recato alla stazione dei carabinieri di Mendicino per farsi portare in carcere. Un 40enne ai domiciliari per stalking ed estorsione si é presentato dai carabinieri con una valigia contenente i suoi effetti personali.

Sono ancora sconosciute le motivazioni del gesto, forse rintracciabili nelle condizioni in cui vive l’uomo. Il 40enne è stato nuovamente arrestato per evasione ed è stato condotto a casa e non in carcere.