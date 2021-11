Secondo sbarco a Roccella, in mattinata sono arrivati in 212

Secondo sbarco in meno di 24 ore a Roccella Ionica. Dopo l’arrivo di 302 persone (LEGGI), questa mattina nel porto sono arrivati in 212. Si tratta di ragazzi, tra cui diversi minori non accompagnati di nazionalità egiziana e siriana.

Il gruppo era a bordo di un peschereccio quando è rimasto bloccato mentre era al largo di Roccella. Sul posto sono arrivati i finanzieri che, con mezzi e personale della sezione navale di Roccella e del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, hanno messo in salvo il gruppo.