Qualità della vita, Crotone maglia nera. Male anche le altre calabresi

Maglia nera per la provincia di Crotone nel Rapporto sulla qualità della vita in Italia 2021 di Italia oggi Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla 23esima edizione.

Un ultimo posto causato dai servizi anche se hanno inciso anche le categoria affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, reddito e ricchezza, tempo libero.

Male anche le altre città calabresi che nel report riescono a guadagnare solo basse posizioni. Catanzaro si attesta alla 83 (calo di una posizione); Reggio Calabria passa dalla 78 all’ottantanove; Cosenza perde invece due posti e finisce alla 93, mentre Vibo Valentia scende di una posizione e si ferma alla 102.

La vetta della classifica è stata conquistata dalla provincia di Parma, seguita da Trento e Bolzano. Roma scivola di 4 posizioni e dal 50 passa al 54. Bologna balza al quarto posto e guadagna ben 40 posizioni, mentre Firenze dal 31 posto è passata al sesto.

La qualità della vita viene definita “buona” o “accettabile” in 63 province su 107, lo scorso anno erano 60 su 107.