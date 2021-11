Covid in Calabria, in 24 ore 139 nuovi casi e nessun decesso

Sono 139 i nuovi casi di Covid-19 in Calabria, casi scoperti con 3.562 test effettuati e processati. Un calo dunque rispetto ai numeri di ieri, quando i positivi sono stati 184 ma con più tamponi (LEGGI).

Nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, mentre la provincia con più casi è Reggio Calabria (+65), seguono Cosenza (+45), Vibo Valentia (+25), Catanzaro (+4), mentre nel crotonese non è stato trovato alcun nuovo caso.

Da inizio pandemia i casi totali di Sars-CoV-2 sono stati 89.752, mentre i decessi totali sono stati 1.466. I guariti di oggi sono 98 per un totale di 84.549 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.737 (+41).

Nelle ultime 24 ore la situazione dei reparti e delle terapie intensive è invariata. Nei reparti ordinari si trovano 112 persone (una dimissione a Catanzaro e Crotone e due nuovi ricoveri a Cosenza), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 9 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano invece 3.616 (+41).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 31.646 i positivi di oggi sono 65. Attualmente i casi attivi sono 1.255, di cui 38 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 1.215 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi sono 30.391, di cui 29.978 guariti (+68); 413 deceduti.

Nel Cosentino i casi di oggi sono 45 per un totale di 28.845. Attualmente i casi attivi sono 1.606, di cui 44 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva; 1.557 in isolamento domiciliare (+32). I casi chiusi sono 27.239, di cui 26.576 guariti (+11); 663 deceduti.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 4 per un computo totale di 11.799. Attualmente i casi attivi sono 258, di cui 12 ricoveri in reparto (-1); 2 in terapia intensiva; 244 in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 11.541, di cui 11.381 guariti; 160 deceduti.

Nel Crotonese, in cui oggi non sono stati registrati nuovi positivi, da febbraio si sono ammalati in 11.799. Attualmente i casi attivi sono 232, di cui 11 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 221 in isolamento domiciliare (-7). I casi chiusi sono 8.623, di cui 8.507 guariti (+8); 116 deceduti.

Nel Vibonese i casi di Covid-19 di oggi sono 25, per un totale di 7.192. Attualmente i casi attivi sono 295, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 288 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 6.897, di cui 6.793 guariti (+11); 104 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone residenti in altre regioni o stati, oggi non si registra alcun nuovo positivo, mentre il totale è: 1.415. Gli attuali positivi sono 91, di cui 0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 91 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.314; i deceduti 10.