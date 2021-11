Trasformazione della materie prime: a Crotone nasce a “KroFood”

Nasce a Crotone in località Passovecchio il laboratorio di trasformazione territoriale di prodotti agricoli denominato “KroFood” con la possibilità di trasformare la materia prima in un prodotto finito.

Finalmente nasce una struttura in grado di offrire un servizio di supporto (lavorazione conto terzi) agli agricoltori e ai produttori interessati alla trasformazione dei propri prodotti. Ma anche una struttura a supporto della Scuola per aiutare a formare i tecnici e gli operatori del domani.

Quindi KroFood un luogo dove imprese, scuola e territorio si incontrano. L’impianto, con la sua tecnologia avanzata, permette di trasformare anche piccole quantità di materia prima al fine di ottenere prodotti trasformati di alta qualità. Si possono formulare ricette secondo le richieste del cliente, il prodotto finito viene etichettato a norma di legge e può essere personalizzato, secondo le esigenze del committente, con un packaging appositamente studiato.

L’impianto a breve sarà idoneo anche per le produzioni in regime biologico. Altro aspetto importante è rappresentato poi dalla possibilità per il piccolo produttore di ortofrutta di poter trovare in KroFood gli strumenti necessari per la trasformazione e il confezionamento della propria materia prima. Questo può permettere ad una piccola azienda di potersi rafforzare e competere in maniera efficace sui mercati. Collaborazione, sperimentazione e ricerca saranno le parole d’ordine del progetto Krofood.