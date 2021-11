Bisarca carica di auto in fiamme sulla Ss 18: Vvf in azione

Una bisarca carica di automobili è andata a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 18, tra Falerna e Gizzeria, nei pressi del lido delle Sirene. Il conducente è riuscito ad abbandonare tempestivamente il mezzo che, in poco tempo, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro che hanno domato il rogo che ha completamente coinvolto il mezzo e le sei auto trasportate. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.