Catanzaro. Controlli a tappeto nei luoghi della movida: diverse le sanzioni

Importante attività di controllo da parte della Polizia di Stato nel catanzarese. Ieri, venerdì 12 novembre, il personale della Divisione P.A.S., con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, ha assediato sia il centro storico della città - nelle vie principali e nei vicoli-, sia il popoloso quartiere di Catanzaro Lido.

In particolare, gli uomini della Squadra Amministrativa , coadiuvati da 18 unità appartenenti al citato Reparto Prevenzione e 2 della Scientifica, hanno proceduto al controllo di 5 locali, di cui 4 ubicati nell’area considerata centro della movida, riscontrando assembramenti e l’assenza di dispositivi di protezione individuale a cui hanno fatto seguito 4 sanzioni amministrative. Inoltre, sono state elevate 3 sanzioni ai danni di alcuni gestori dei predetti esercizi per la mancata predisposizione, al loro interno, dell’apparecchio di misurazione del tasso alcolemico e delle tabelle ministeriali.

In una delle attività commerciali, altresì, è stata riscontrata la presenza di un dipendente sprovvisto di green pass al quale verrà applicata la prevista sanzione, unitamente al titolare. Per quest’ultimo caso sono in atto specifiche verifiche ed accertamenti.