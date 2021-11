Covid. In Calabria contagi in discesa (+184) e una vittima

Ancora una vittima da Covid in Calabria e 184 nuovi positivi, scoperti dai 4.753 test effettuati nelle ultime 24 ore. Un leggero calo dunque dei casi, rispetto ai 219 di ieri (QUI IL BOLLETTINO).

Oggi il numero più alto di positivi lo registra la provincia di Cosenza con i suoi 73 nuovi casi, seguono la provincia di Reggio Calabria (+58), Catanzaro (+19), Vibo Valentia (+18), e poi Crotone (+16). Nessun caso è stato invece segnalato da fuori regione.

Il totale delle vittime da febbraio 2020 giunge a 1.466, mentre le persone che hanno contratto la malattia nella nostra regione sono state in tutto 89.613. I guariti di oggi sono invece 176 e portano così il totale delle persone uscite dall’incubo del Covid a 81.119.

Aumentano in ricoveri nei reparti ordinari dove i posti letto occupati sono in tutto 112 (+5). Nessun nuovo ricovero in intensiva dove si trovano 9 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono invece 3.575 (+2) e in totale sono 3.696 (+7) gli attuali positivi.

I DATI PROVINCIALI

Nel Reggino i casi di oggi sono 58, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 31.581. Attualmente i casi attivi sono 1.258, di cui 38 ricoveri in reparto 8(-1) 2 in terapia intensiva; 1.218 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 30323: 29910 guariti (+54), 413 deceduti.

Nel Cosentino da febbraio i casi totali sono stati 28.800, mentre oggi i positivi sono 73. Attualmente i casi attivi sono 1.572, di cui 42 ricoveri in reparto (+4); 5 in terapia intensiva; 1.525 in isolamento domiciliare (+53). I casi chiusi sono 27228: 26565 guariti (+16), 663 deceduti. L' ASP di Cosenza comunica che: "Oggi nel setting fuori regione si registrano il decesso di 1 ricoverato in Reparto AO CS e 1 nuovo caso a domicilio”.

Nel Catanzarese i casi di oggi sono 19, ma il totale è di 11.795. Attualmente i casi attivi sono 254, di cui 13 ricoveri in reparto (+3); 2 in terapia intensiva; 239 in isolamento domiciliare (+ 16). I casi chiusi sono 11541: 11381 guariti, 160 deceduti (+1). L' ASP di Catanzaro comunica che: “1 decesso in terapia Intensiva appartenente all'Asp di Crotone”.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 16, in totale sono 8.855. Attualmente i casi attivi sono 240, di cui 12 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 228 in isolamento domiciliare (-14). I casi chiusi 8615: 8499 guariti (+30), 116 deceduti

Nel Vibonese i casi delle ultime 24 ore sono 18, ma da febbraio le persone che hanno contratto il virus sono stati 7.167. Attualmente i casi attivi sono 281, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 284 in isolamento domiciliare (-57). I casi chiusi sono 6886: 6782 guariti (+76), 104 deceduti.