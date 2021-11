Un uomo di 86 anni ha perso la vita a causa di un incidente autonomo avvenuto questa mattina in via Cassino a Reggio Calabria. L’uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’anziano automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dove però è morto poco dopo.