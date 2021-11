Furto in un panificio di Catanzaro Lido: arrestati due pregiudicati

Due uomini catanzaresi, di 39 e 28 anni, sono finiti in arresto - su disposizione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura – in quanto ritenuti responsabili di un furto compiuto ai danni di una panetteria di Catanzaro Lido nel dicembre 2020.

I DETTAGLI

Nell’occasione, cinque avventori erano entrati nell’a panetteria ad avevano ordinato dei panini ma mentre il panettiere li stava preparando due di questi si erano intrufolati nel retrobottega per rubare mille euro da un portafogli.

Ritirati e pagati i panini, i cinque erano poi usciti in tutta fretta dalla panetteria per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura. Solo poco dopo il titolare del negozio aveva trovato nella doccia del bagno il suo portafogli, che custodiva in un giaccone posto vicino agli armadietti, “alleggerito” di mille euro in contanti.

Un bel “regalo di Natale” quello che il panettiere ha fatto ai ladri che a distanza di un anno gli si è però ritorto contro.

Le indagini dei Carabinieri di Catanzaro Lido, partite immediatamente dopo la denuncia di furto del panettiere, hanno infatti permesso di ricostruire i fatti accaduti e di arrestare, oggi, due pregiudicati catanzaresi ritenuti componenti del “gruppetto” e dunque responsabili del furto. I due arrestati sono attualmente ristretti agli arresti domiciliari.