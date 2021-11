Mirto-Crosia. Commerciante e la moglie presi a calci, pugni e bastonate: due arresti

Lesioni personali pluriaggravate in concorso: questa l’accusa contestata a due persone, un 46enne, G.D. le sue iniziali, ed un 37enne, M.G., finite oggi agli arresti domiciliari.

Le manette sono scattate al termine di un’attività investigativa, condotta dalla Stazione Carabinieri di Mirto Crosia, che ha consentito di raccogliere dei gravi indizi che fanno ritenere che entrambe abbiano partecipato ad una cruenta aggressione subita, nel luglio scorso, da un commerciante e dalla moglie.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo un banale litigio verbale, gli arrestati avrebbero attirato la coppia ad un appuntamento chiarificatore che in realtà avrebbe celato propositi di vendetta.

Una appuntamento, difatti, culminato nel brutale pestaggio delle vittime, prese a calci, pugni e colpite anche a bastonate.

Pesanti le conseguenze fisiche per il commerciante che ancora oggi è in via di guarigione, avendo subito diverse fratture che lo hanno costretto ad un delicato intervento chirurgico.

L’arresto è stato effettuato dai carabinieri di Corigliano-Rossano, con la collaborazione in fase esecutiva di due squadre Sio del 14° Battaglione “Calabria”.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip presso il Tribunale Castrovillari, su richiesta della Procura della Repubblica della città del Pollino, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio