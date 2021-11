Gestione della Sacal, Occhiuto: “Controllo dei privati è fuori legge”

“Tra le tante questioni delle quali mi sto occupando in questi giorni, ce n’è una particolarmente importante per i calabresi e per il futuro della Calabria: gli aeroporti della Regione”. È quanto afferma il presidente regionale Roberto Occhiuto, riferendosi all’assetto ed alla gestione della Sacal.

“Nelle scorse settimane, prima che io diventassi presidente, il privato ha messo in atto strane procedure per trasformare l’assetto proprietario ed avere così la maggioranza delle quote: la Regione oggi ha solo il 7%” denuncia Occhiuto. “Vedremo di chi saranno le responsabilità, sono convinto che le autorità di vigilanza si occuperanno - come è giusto - di questa vicenda, perché ciò che è stato fatto, secondo me, è contro la legge”.

“Gli aeroporti calabresi sono troppo importanti perché i soggetti pubblici non abbiano la possibilità di indicare quella che deve essere la missione e lo sviluppo di queste infrastrutture” ricorda ancora il presidente. “I soggetti pubblici sono quelli che fanno ottenere, attraverso le loro partnership, le risorse alle società di gestione, e le società di gestione non possono comportarsi come se il pubblico fosse solo un datore di risorse”

“Il mio governo regionale vorrà andare a fondo di questa questione. Sono certo che lo faranno anche le autorità di controllo” conclude. “Gli aeroporti sono troppo importanti, e quello che succede nella loro gestione non può passare sopra la testa dei calabresi”.