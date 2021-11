Elezioni provinciali, Voce incassa il sostegno del centrosinistra: “Convergenza su sua candidatura”

Vincenzo Voce

“Prende così corpo un progetto che punta su Vincenzo Voce presidente che dovrà fare da raccordo sul territorio provinciale”. È quanto afferma in una nota Giuseppe Dell’Aquila, a seguito di una riunione svolta nella serata di ieri con gli amministratori del Partito Democratico e del’area di centro-sinistra.

“Un incontro positivo, nel corso del quale i presenti hanno manifestato la volontà di avviare un percorso unitario in vista delle elezioni provinciali in programma per il 18 dicembre 2021” afferma ancora Dell’Aquila nel comunicato. “Convergenza dunque sulla candidatura del sindaco di Crotone alla guida dell’Ente intermedio”.

“Il sindaco a conclusione della riunione ha ringraziato i sindaci e gli amministratori del Pd e del centrosinistra presenti per aver avviato questo rapporto di collaborazione” conclude. “Da domani al lavoro per la redazione di un programma condiviso ed unitario per il territorio provinciale e per la presentazione delle liste a sostegno di Vincenzo Voce Presidente della Provincia di Crotone”.