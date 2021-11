Vendeva frutta, verdura e cocaina: un arresto a Marina di Gioiosa Jonica

Non solo frutta e verdura di stagione, prodotti locali e locali e tipici. Presso una bancarella sita lungo Via Cavalleria, a Marina di Gioiosa Jonica, si poteva acquistare anche della cocaina: lo hanno scoperto i Carabinieri nel corso di un’operazione coadiuvata dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Locri, nasce nello scorso mese di aprile e documenta fino ad almeno il mese di agosto la sistematica cessione di stupefacenti da parte del titolare della rivendita. Si tratta di un cinquantacinquenne del posto, che operava celando la sua attività di spacciatore dietro alla bancarella ambulante.

Documentato un nutrito gruppo di clienti, provenienti da tutta la locride, che ottenevano la cocaina anche direttamente dall’abitazione dell’uomo, posta nelle immediate vicinanze in territorio dell'adiacente comune di Gioiosa Jonica.

Per questi motivi, il Tribunale di Locri ha disposto, su richiesta della Procura, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questa mattina l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito nel penitenziario di Locri.