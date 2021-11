Violento incidente nella notte a Riace: due feriti gravi

Sono stati trasferiti d’urgenza ed in gravi condizioni all’ospedale di Locri i due giovani rimasti coinvolti in un violento scontro lungo la Statale 106, avvenuto nella notte presso Riace. I due, a bordo di un mezzo in corsa, avrebbero colpito a velocità sostenuta un’auto ferma in sosta.

L’impatto, avvenuto attorno alle due del mattino, ha scaraventato entrambi i mezzi contro i guardrail. Immediato l’intervento del personale medico del 118, che ha dovuto richiedere l’aiuto dei Vigili del Fuoco per estrarre i malcapitati dalle lamiere delle auto.