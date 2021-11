Carabiniere investito ad un posto di blocco: tre fermati per tentato omicidio

I carabinieri di Cosenza hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre persone, tutte italiane e gravate da pregiudizi di polizia, ritenute responsabili dell’investimento di un militare dell’Arma, avvenuto questa mattina in via Romualdo Montagna, nel capoluogo bruzio (QUI).

Da quanto ricostruito dagli investigatori, i fermati, a bordo di un’auto, una Mercedes classe A, senza targhe, hanno forzato un posto di blocco travolgendo deliberatamente il Vice Brigadiere dei Carabinieri in servizio alla Radiomobile.

Il militare si trova al momento ricoverato nell’ospedale di Cosenza in prognosi riservata ma fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Per i tre fermati, che dovranno rispondere di concorso di tentato omicidio aggravato, si sono spalancare per ora le porte della casa circondariale del capoluogo.