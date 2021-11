Operazione Mala Pigna, Pittelli lascia il carcere: disposti i domiciliari

Giancarlo Pittelli

È stato trasferito agli arresti domiciliari l’ex senatore Giancarlo Pittelli, arrestato lo scorso 19 ottobre a seguito dell’operazione Mala Pigna (LEGGI). Secondo la Dda di Reggio Calabria, avrebbe instaurato “uno stabile rapporto sinallagmatico” con la criminalità, in particolare con il clan dei Piromalli, dedito al traffico illecito di rifiuti.

Definito come “faccendiere di riferimento”, sono stati i numerosi incontri con uno dei principali indagati nell’inchiesta, Rocco Delfino, a far scattare le manette per il professionista. Questo però, difendendosi durante l’interrogatorio, ha ridimensionato il quadro accusatorio: trattasi di rapporti “squisitamente professionali”.

Supportato dagli avvocati Guido Contestabile e Salvatore Staiano, la tesi difensiva è stata accolta dal gip, che ha dunque annullato la detenzione presso il carcere di Arghillà e disposto gli arresti domiciliari.