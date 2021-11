Nomina commissario Corap, Ferrara (Unindustria): “Soddisfatti per scelta di Enrico Mazza”

“Apprendiamo con particolare soddisfazione che la Giunta Regionale ha nominato come commissario liquidatore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, l’avvocato Enrico Mazza”. Così il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, a seguito del comunicato diramato questo pomeriggio (LEGGI) da Roberto Occhiuto.

“Dopo un periodo complesso e complicato, del quale a pagarne le spese sono stati, e continuano ad essere, i lavoratori e le imprese, oggi ci si avvia verso un percorso di chiarezza e soluzione della questione, affrontando una vicenda che nel tempo ha sempre complicato di molto, non soltanto, i programmi di sviluppo e di attrazione degli investimenti in quelle aree, ma ha anche pregiudicato il corretto dispiegarsi delle potenzialità costituite dalle Zes” continua Ferrara. “L’avvocato Mazza è, certamente, figura in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ma, soprattutto, con le giuste capacità professionali e la necessaria esperienza per svolgere un compito tanto delicato quanto fondamentale che siamo sicuri porterà avanti in maniera irreprensibile”.

“Con la sua nomina, siamo certi, verrà finalmente garantita una soluzione delle problematiche, in linea con gli obiettivi prefissati dalla Giunta Regionale e con la sua mission primaria, ossia favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali e di implementare e potenziare le attività esistenti” conclude. “Non posso che esprimere sincero apprezzamento a nome mio personale e di Unindustria Calabria al presidente Roberto Occhiuto per la rapidità e l’efficacia delle decisioni adottate in quanto ha dimostrato di intervenire con determinazione tanto sul tema della Sanità, con la sua nomina a Commissario, quanto sulla problematica delle Aree Industriali portata alla sua attenzione in occasione dell’Assemblea di Unindustria Calabria il 30 Ottobre scorso”.