Palmi, i Carabinieri commemorano le vittime di Nassiriya

Sono passati 18 anni dai tragici avvenimenti di Nassiriya, quando, nel mezzo della guerra d’Iraq si intensificarono gli attentanti contro le forze armate italiane, impegnate nell’operazione denominata “Antica Babilonia”. Il più grave di questi si verificò il 12 novembre del 2003, e costò la vita a 19 connazionali, di cui 12 Carabinieri.

In tale occasione, la Compagnia dei Carabinieri di Palmi ha svolto una sentita commemorazione in ricordo del vice brigadiere Domenico Intravaia, al quale è intitolata la caserna dal 2016, in occasione della Giornata Nazionale dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Il vice brigadiere è stato insignito della Croce d’Onore alla vittime di atti di terrorismo o di atti ostili, e per l’occasione è stata posta una corona di alloro presso la locale sede dei Carabinieri, a memoria di tutte le vittime.

Presenti alla sobria cerimonia il Prefetto Massimo Mariani, il Procuratore Capo Giovanni Bombardieri, il Questore Bruno Megale, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Maurizio Cintura, il Direttore marittimo Antonio Ranieri, rappresentanti della Diocesi di Oppido-Palmi, nonché il Procuratore facente funzioni di Palmi e il Presidente del Tribunale di Palmi, Concettina Epifanio, nonchè il primo cittadino Giuseppe Ranuccio.