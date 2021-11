Incontro con Occhiuto, Nesci: “Leale collavorazione, Calabria volti pagina”

“La Calabria sta ricevendo un’attenzione particolare da parte del Governo. Abbiamo l’obiettivo di far ripartire il territorio con nuove risorse e nuovi strumenti, come il Contratto Istituzionale di Sviluppo, offrendo un confronto costante sui temi da affrontare”. È quanto afferma in una nota Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e per la coesione territoriale.

“Ho incontrato il presidente Occhiuto per ribadire che da parte nostra ci sarà leale cooperazione e che confidiamo su un cambio di passo nelle politiche territoriali: solo così la Regione potra voltare pagina e avviare un percorso di rilancio economico e sociale” afferma ancora la Nesci. “Le sfide che la Calabria ha di fronte sono estremamente importanti e richiedono il massimo impegno a ogni livello”.

“Il Pnrr rappresenta un’occasione di crescita economica senza precedenti per la nostra regione. Anche il Cis consentirà di realizzare investimenti importanti di sviluppo sul piano ambientale, turistico e culturale. È il momento di rimboccarsi le maniche per concretizzare queste opportunità” conclude. “La stessa scelta di nominare Occhiuto commissario per la sanità ha l’obiettivo di rafforzare la responsabilità politica della Regione sul tema. Serve uno sforzo trasversale per far ripartire la Calabria, per questo auguro buon lavoro ai consiglieri di maggioranza e di minoranza, auspicando un sano e costruttivo confronto nell’interesse dei cittadini”.