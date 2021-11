Corigliano-Rossano, minaccia la convivente con un’ascia: arrestato

Notte di paura nell’abitato di Rossano, dove un cinquantunenne del posto ha tentato di uccidere la convivente con un’ascia. È stata la stessa donna, dopo essere stata malmenata, a riuscire a fuggire di casa e chiamare il 112, subito intervenuto sul posto.

L’uomo, individuato per strada ancora armato, era alla ricerca della donna. Inutili i tentativi di riportarlo alla calma da parte dei militari: questo, in evidente stato di agitazione, continuava a minacciare di morte la compagna. A quel punto i militari sono intervenuti per disarmarlo, operazione non facile dato che lo stesso ha posto una forte resistenza. Dopo una breve ma intensa colluttazione, è stato tratto in arresto senza ulteriori conseguenze.

Al termine delle formalita di rito, l’aggressore è stato trasferito per direttissima presso il carcere di Castrovillari con l’accusa di maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, invece, è stata condotta presso il locale pronto soccorso, a cause delle numerose lesioni riportate.