Nuovo commissario Corap, Occhiuto: “Scelto esponente indicato da Unindustria”

Roberto Occhiuto

“Sono contento che il primo atto della mia giunta - che doveva individuare il commissario del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive - sia stato quello di nominare alla gestione del Corap un esponente indicato da Unindustria Calabria, in una terna di nomi che avevo chiesto nei giorni scorsi al loro presidente”. Questo il commento del presidente Roberto Occhiuto, che commenta positivamente la nomina di Enrico Mazza come commissario regionale del Corap.

“In campagna elettorale avevo promesso a Confindustria che avrei reso la loro confederazione protagonista del sistema imprenditoriale della Calabria e delle scelte che avrebbero riguardato lo sviluppo delle aree industriali” ricorda ancora Occhiuto. “La nostra Regione la cambieremo anche attraverso queste decisioni: spazio al merito, alla competenza, e coinvolgimento reale delle associazioni di categoria e dei sindacati”.