Sparatoria di Portosalvo, gli indagati passano ai domiciliari

Nuovo colpo di scena nella sparatoria avvenuta qualche giorno fa nella frazione di Portosalvo, a Vibo Valentia. I due principali indagati, fermati poco dopo l’accaduto, sono stati trasferiti agli arresti domiciliari.

Il gip Marina Russo, al termine dell’udienza di convalido del fermo, ha accolto la tesi della difesa, secondo cui i due indagati non avrebbero tentato di uccidere i due imprenditori. Riconosciute dunque le lesioni aggravate procurate tramite arma da fuoco, ma non il tentato omicidio, come inizialmente chiesto dalla Procura.

Lasciano dunque il carcere il trentottenne Antonio Ciliberto, considerato esecutore materiale della sparatoria, ed il quarantasettenne Vincenzo Porretta, che avrebbe incitato il primo a prendere l’arma e sparare. Restano invece ricoverati i due imprenditori, feriti entrambi alle gambe.