Calabria. Nesci: “Prorogata al 15 dicembre scadenza CIS per i Comuni”

È stata prorogata al 15 dicembre la scadenza per la presentazione delle proposte del Contratto istituzionale di sviluppo per i Comuni. In questo modo, come scrive la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci “ci sarà un mese di tempo in più per predisporre gli interventi e inviare le schede progettuali alla Regione”.

“Con il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria mettiamo a disposizione dei sindaci uno strumento che consente di realizzare investimenti importanti per la crescita del territorio e di svelarne a tutti la bellezza. Stiamo rafforzando sotto ogni aspetto la cooperazione istituzionale su cui si basa il Cis Calabria e sono certa che i sindaci sapranno cogliere in pieno l’opportunità di questa nuova proroga per valorizzare al meglio le risorse dei nostri territori”.