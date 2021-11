Cosenza. Non si fermano all’alt e investono un carabiniere

Non si sono fermati all’alt e hanno investito un carabiniere che è rimasto gravemente ferito. È successo in via Romualdo Montagna a Cosenza.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che un'auto, sulla quale viaggiavano 4 persone, invece di fermarsi al posto di blocco dei carabinieri ha investito il militare.

I quattro sono scappati a tutta velocità verso il centro storico e sono attualmente ricercati. Il militare è stato soccorso e trasportato in ospedale all'Annunziata dove è stato ricoverato in prognosi riservata.