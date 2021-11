Arpacal, flotta aziendale sempre più “green”

Flotta aziendale sempre più "green" in Arpacal. Per dismettere le auto a diesel o benzina, il servizio gestione tecnica e patrimonio della direzione amministrativa, diretta da Antonio Calli, ha completato le procedure per l’acquisizione in noleggio di nuove automobili con motore ibrido, termico ed elettrico, da assegnare ai centri e dipartimenti provinciali.

A queste si aggiungeranno altre vetture, sempre con tecnologia rispettosa dell’ambiente. SI tratta, infatti, di un passaggio intermedio nella visione che si è posta l’Agenzia nella gestione delle proprie dotazioni strumentali; nel rispetto dei principi contraddistinti anche nel PNRR, infatti, Arpacal si è posto l’obiettivo di giungere ad un parco auto aziendale interamente elettrico, in parallelo all’evoluzione tecnologica.

“Il nostro impegno è di essere coerenti ai valori della protezione dell’ambiente con i nostri comportamenti – ha dichiarato in proposito il direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra – e non solo con le attività istituzionali di controllo e monitoraggio che la legge ci assegna”.