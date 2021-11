Piazza Rodotá, Movimento Noi replica a Coordinamento: “Un minuto salva la vita”

Il Movimento civico NOI prende atto della manifestazione che il Coordinamento Educativo Cosenza terrà oggi in Piazza Rodotá, alle ore 16.00, a sostegno di alcuni genitori che non vorrebbero la riapertura alla circolazione del tratto di strada antistante le scuole elementari e medie di Via Riccardo Misasi.

"Vogliamo sperare che in un momento drammatico per i cittadini di Cosenza, non si voglia profittare della tenerezza dei termini 'diritti dei bambini', al fine di porre in essere una manifestazione priva di discernimento rispetto a quanto sono costrette centinaia di famiglie e gli stessi bambini a subire a causa delle deviazioni del traffico causate dalla precedente Amministrazione con la realizzazione di una piazza che non tiene affatto conto che essa sorge sull'unica strada principale rimasta a Cosenza per garantire libera circolazione ai cittadini tutti e alle forze di sicurezza e di soccorso, come le autoambulanze che, per aggirare quanto è percorribile in quattro, cinque secondi, impiegano sette, otto minuti, se non di più, per la congestione del traffico ormai nota a tutta Cosenza.” Lo afferma Fabio Gallo, Portavoce nazionale del Movimento civico NOI e Testimone dei Diritti Umani dell'Istituto INPEF - Istituto nazionale di pedagogia familiare.

“I diritti dei bambini non sono lesi, ma, anzi, garantiti, meglio di prima, - aggiunge Gallo - poiché eliminando il flusso congestionato di auto e di mezzi pesanti, costretti a percorrere pochi metri al minuto, innescando la prima e la seconda marcia degli autoveicoli, massimizzano le emissioni di gas nocivi alla salute. La sicurezza dei bambini e i diritti di tutti sono cosa seria e invitiamo i presenti alla manifestazione di domani, piuttosto, a manifestare perché il manto realizzato dalla precedente Amministrazione è tutto distrutto e anche pericoloso. Dobbiamo garantire, oggi che vi è anche la ripresa del covid19, la massima velocità dei mezzi di soccorso, perché la salute umana ha la priorità su tutto e qui, si tutela anche quella dei bambini e delle loro famiglie, vittime anch'esse del covid19 destinato a durare per anni. Un minuto salva la vita. Il Movimento NOI – conclude - chiede al Sindaco di Cosenza di tutelare questo minuto andando avanti come previsto dai programmi. Ovviamente, tutti sappiano che i bambini stanno a cuore a tutti e che l'attuale Amministrazione farà molto per garantire e tutelare i loro diritti".